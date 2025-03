Hermoso operato alla spalla: cosa hanno deciso Roma e Bayer Leverkusen

ROMA - Intervento eseguito "con successo" per Mario Hermoso che, come spiega il Bayer Leverkusen (club in cui è approdato lo scorso gennaio in prestito dalla Roma), dopo l'infortunio alla spalla accusato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco è stato operato oggi (18 marzo) a Madrid.

Hermoso operato: la decisione di Roma e Bayer Leverkusen

Come riportato dal club tedesco in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il 29enne spagnolo sarà out "fino alla fine della stagione in corso e completerà il suo percorso riabilitativo in coordinamento con l'AS Roma presso il 'Werkstatt' di Leverkusen, il centro di riabilitazione e allenamento del club nella BayArena". Tempi lunghi che complicano i piani di Xabi Alonso, tecnico dei tedeschi che aveva iniziato a dare fiducia ad Hermoso, ma anche dei giallorossi che difficilmente riusciranno ora a cederlo a titolo definitivo. Con un contratto da 3,5 milioni a stagione in scadenza nel 2027, è infatti probabile che il difensore si ritrovi nuovamente a Trigoria la prossima estate.