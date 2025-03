Ranieri e la battuta sul futuro alla Roma: "La pensione è cosa giusta"

A margine della quarantesima edizione del Premio Maestrelli , kermesse in programma presso Le Panteraie di Montecatini Terme, Claudio Ranieri ha parlato dello straordinario momento della Roma e dei risultati ottenuti in questo 2025. Giallorossi ora a ridosso della zona Europa, nonostante il disastroso avvio di campionato. E gran parte del merito è del manager di Testaccio, autentico ambasciatore del made in Italy.

Ranieri: "Maestrelli era una persona estremamente giusta"

Claudio Ranieri ha ricevuto questa sera l'ambito premio dedicato alla memoria di Maurizio Maestrelli, destinato alle personalità del mondo del calcio che si sono distinte per i risultati sul campo e, soprattutto, per i loro valori umani: “Maestrelli era una persona estremamente giusta, ecco mi piace dire questo. È la terza volta che vinco questo premio, mi fa molto piacere perché Maestrelli era un allenatore che ha saputo amalgamare i suoi campioni. La Lazio ha vinto grazie ai campioni che aveva ma, soprattutto, grazie a un uomo che ha saputo compattarli", ha dichiarato il tecnico della Roma ai microfoni di Sky Sport.

Ranieri e la Roma che non si ferma più: "Adesso viene il bello e il difficile"

La Roma vola: “Lasciamo perdere la pensione? No, no, no. La pensione è cosa giusta!”, ha scherzato Ranieri. L'allenatore dei giallorossi ha poi aggiunto: "Mi aspettavo i risultati della mia Roma? Non posso essere stupito perché sono uno che è sempre positivo nel suo lavoro e con il gruppo dei giocatori che ho a disposizione. Ho trovato un gruppo forte, ma che aveva perso un po’ di autostima. Ho cercato di ricompattarli, di dargli autostima, di dare a loro quello che meritavano di avere. Si sono ritrovati, si sono ricompattati, sono riusciti a fare tanto. Adesso viene il bello e il difficile. Dobbiamo continuare con la leggerezza che ci ha contraddistinto fino ad adesso e con la voglia di continuare a fare innamorare i nostri tifosi”.