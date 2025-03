Roma senza Dybala: si studia il rilancio di Pellegrini per il finale di stagione 

Pellegrini, una stagione difficile nella Roma

E’ inutile ripetere che la stagione di Pellegrini non sia stata memorabile. Gli è successo praticamente di tutto tra errori, infortuni, malintesi e persino un’espulsione: quella con la Nazionale, proprio all’Olimpico contro il Belgio, l’ultimo suo gesto in maglia azzurra prima di essere “abbandonato” da Spalletti che all’Europeo gli aveva concesso la numero 10. L’arrivo di Ranieri avrebbe dovuto rilanciarlo, attraverso il «reset» che è stato propedeutico all’unico grande acuto: il gol nel derby di inizio gennaio. Invece il resto è stato un lento galleggiare nell’anonimo, nel grigio, fino al momento più sgradevole. Da capitano, Pellegrini non avrebbe mai immaginato di guardare le due partite decisive contro l’Athletic, zero minuti tra Olimpico e San Mamés, nonostante una discreta reazione a Empoli applaudita dallo stesso Ranieri. Nel nuovo corso ha giocato titolare circa il 40 per cento delle volte. Pochissime. Non per questo lo sentirete lamentarsi. Anzi, nell’ultima intervista Pellegrini ha chiarito che «l’unica cosa che conta è la Roma. Tutti i calciatori vorrebbero giocare sempre ma hanno il dovere di accettare le decisioni di un allenatore, anche quando non le condividono. Personalmente con Ranieri ho un rapporto ottimo, ci diciamo le cose in faccia e questo mi piace». L’ultimo rimprovero in verità non gli è andato molto giù: Ranieri sostiene che Pellegrini tenda ad aspettare troppo il fischio dell’arbitro che gli assegni un fallo, dopo contrasti che nel calcio moderno spesso non vengono sanzionati. Lorenzo non è d’accordo su questo rilievo e anzi ritiene che il suo apporto debba essere valutato in base alla qualità e alla pulizia delle giocate, non alla capacità di spezzare le trame altrui.

Pellegrini al posto di Dybala

Ma sono divergenze superabili tra due persone schiette, entrambe molto legate alla romanità e al romanismo. Pellegrini avrebbe giocato titolare contro il Cagliari, probabilmente al posto di Baldanzi, se l’influenza non lo avesse abbattuto al ritorno da Bilbao. Nella notte tra venerdì e sabato è stato malissimo, aveva la febbre alta, ed è stato così depennato dalla lista dei convocati poche ore prima della partita. Il riposo ahilui forzato, nel senso che avrebbe rinunciato volentieri ai tre giorni di vacanza per rappresentare la Roma in Nazionale (zero chiamati a Trigoria: da quanto tempo non succedeva...), lo aiuterà ad allenarsi e a carburare in vista della ripresa. A Lecce giocherà, con uno tra Soulé e Baldanzi a fianco. Poi si vedrà. Senza Dybala, servono più di sempre i superpoteri di un capitano. Tra l’altro Pellegrini ha giocato la migliore stagione in carriera tre anni fa, vincendo anche la Conference League, quando Mourinho non aveva ancora telefonato a Paulo. I due insieme, per un motivo o per un altro, non hanno mai sprigionato tutto il loro potenziale: in questi due mesi tocca a Pellegrini dimostrare che il letargo è terminato. Il 29 marzo sarà pure primavera, no?