Hummels e l’errore di Bilbao: “Il più grande della mia carriera”

ROMA - “Temo che forse sia stato il più grande errore della mia carriera. In passato ho fatto 4 errori abbastanza stupidi ma alla fine per le mie squadre è andata bene”. Mats Hummels ritorna sul grave errore di una settimana fa in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Il difensore della Roma si confessa e ricorda: “Ho commesso uno sbaglio anche nella semifinale di Champions del 2013 col Real Madrid, quando era un giocatore del Borussia Dortmund. Ma poi abbiamo vinto 4-1 per cui non è stato così pesante, non è come buttare fuori la tua squadra da solo”.