Caso plusvalenze, la Procura Figc apre un fascicolo sulla Roma

La Procura della Figc ha avviato un’ indagine sulle plusvalenze della Roma dopo il rinvio a giudizio dell’ex presidente giallorosso, James Pallotta e di cinque ex dirigenti: Guido Fienga , Mauro Baldissoni , Umberto Gandini , Giorgio Francia e Marcus Malknecht .

La Figc apre un fascicolo sulla Roma e il caso plusvalenze

L’inchiesta è ancora in fase preliminare e al momento, né gli ex né gli attuali dirigenti sono stati ascoltati dalla Procura federale: ulteriori sviluppi chiariranno se emergeranno responsabilità e possibili sanzioni per il club. Nel mirino degli investigatori e del procuratore Giuseppe Chinè ci sono le operazioni che vanno dal 2018 al 2020 e che hanno avuto un impatto sui bilanci fino al 2022.

Gli anni di Pallotta alla Roma

James Pallotta è stato il presidente della Roma dal 2012 al 2020, anno in cui ha ceduto la società ai Friedkin: con lui il club giallorosso è arrivato fino alla semifinale di Champions League nel 2018.