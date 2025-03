Paredes, la conferma esclusiva dall'Argentina: "Sì, è vero, c'è una clausola a favore del Boca"

Alla fine ha fatto chiarezza lui. Leandro Paredes , come sempre succede, a Roma si limita a dire che non vuole parlare del futuro, poi torna in Argentina e diventa molto più loquace. Il centrocampista ha infatti fatto chiarezza su una voce che si era sparsa al momento del rinnovo e che era stata poi ufficiosamente smentita: una clausola a favore del Boca all'interno del rinnovo con il club giallorosso fino al 2026. La clausola c'è, esiste e lo conferma lo stesso Paredes.

Rinnovo Paredes, c'è la clausola a favore del Boca

Queste le parole dell'argentino campione del Mondo: "Sì, è vero, c'è una clausola ed è solo a favore del Boca. Non ho parlato con i loro dirigenti ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla mia società perché nonostante fosse un rinnovo che doveva avvenire, dopo un tot di partite giocate, gli obiettivi sono stati quasi raggiunti e abbiamo rinnovato con il club che ha scelto di andare avanti includendo questa clausola. Non sarà facile - ha aggiunto Paredes -, la finestra più facile era quella di gennaio. Ho fatto di tutto per tornare, poi la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro".

Clausola Paredes-Boca: tutte le cifre

Secondo i media argentini, queste le cifre: la clausola sarà valida per i prossimi tre mercati e obbligherebbe la Roma a vendere il suo calciatore in caso di offerta del Boca pari o superiore a 3,5 milioni di euro. Un'offerta che potrà essere versata anche in quattro rate da 875 mila euro ciascuna.