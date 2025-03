Pepito Day, De Rossi elogia Ranieri e la Roma: cosa ha detto

FIRENZE - È il giorno dell'addio al calcio di Giuseppe Rossi . Allo stadio 'Franchi' di Firenze , l'ex attaccante viola appende ufficialmente gli scarpini al chiodo in quello che è stato ribattezzato il ' Pepito Day ': due formazioni, composte dai tanti ex compagni del classe 1987, si stanno sfidando in questi minuti tra nostalgia e giocate di alto livello. Tra i tanti presenti c'è anche l'ex allenatore della Roma , Daniele De Rossi .

De Rossi elogia la Roma e Ranieri: "Lavoro fantastico"

L'ex giocatore e tecnico giallorosso, che a Firenze ha ritrovato tanti suoi compagni di squadra tra i quali Alberto Aquilani, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta, è stato intercettato dai cronisti presenti nella mixed zone dell'impianto fiorentino prima del calcio d'inizio. De Rossi ha detto la sua sull'ottimo momento che sta vivendo la Roma, tornata in corsa per la qualificazione in Champions League e reduce da cinque vittorie consecutive in campionato. In particolare, l'ex numero 16 giallorosso si è complimentato con Claudio Ranieri: "Il lavoro del mister? Fantastico, fantastico", ha ripetuto un De Rossi sorridente.