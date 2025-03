La Roma tenta Gasperini: è il candidato scelto dai Friedkin

ROMA - Diverse telefonate. Contatti multimediali. La Roma pensa seriamente di affidare la panchina del rilancio a Gian Piero Gasperini, nell’estate del probabile divorzio dall’Atalanta. Il mandato a testarne la disponibilità, che in linea generale esiste, è arrivato direttamente dal presidente Friedkin, rapito dai risultati tecnici e finanziari della Dea, dopo un confronto con Claudio Ranieri. Deve essere davvero speciale un manager capace di vincere l’Europa League e di raggiungere la Champions, due obiettivi soltanto sfi orati dalla Roma degli ultimi anni, arricchendo nello stesso tempo le casse dell’azienda che rappresenta. Tanto più a Bergamo, dove in questo campionato hanno sognato lo scudetto fi no alla scorsa settimana, con un gioco efficace e appassionante. Questo è il ragionamento ispiratore di Houston.

Avvicendamento

I primi sondaggi risalgono a qualche mese fa, quando Gasperini non aveva ancora annunciato l’intenzione di interrompere la sua storia d’amore con l’Atalanta («Non rinnoverò il contratto» in scadenza nel 2026) dopo 9 anni indimenticabili. Ranieri si è mosso, in compagnia di Ghisolfi , per cercare di capire se esistessero i margini per affidargli la Roma. Gasperini è lusingato dall’interessamento e dal direttore sportivo ha già ricevuto ampie garanzie sull’autonomia nella costruzione della squadra, nel senso che la società sarebbe pronta a mettergli a disposizione calciatori idonei alla sua cultura del lavoro. Ma è presto per parlare di candidatura unica. Da quando Ranieri è stato incaricato del ruolo di consulente personale di Friedkin, diversi nomi sono stati considerati e/o cercati. Tra loro Francesco Farioli, capolista in Olanda con l’Ajax, segnalato da Ghisolfi che lo aveva portato al Nizza. Il suo dossier è stato però archiviato, almeno per il momento. Un’altra ipotesi è Vincenzo Italiano, che sta trattando il rinnovo con il Bologna ma resta un possibile obiettivo a certe condizioni. E chissà quanti altri tecnici hanno visto accendersi lo schermo del telefonino con mittente Ranieri.

Punti di vista

La Roma si sta informando su più fronti perché non ha certezze. Neppure su Gasperini, che collocandosi sul mercato ha attirato l’attenzione di molte squadre. Tra le grandi del calcio italiano si annuncia un enorme rimpasto, nel quale i migliori esperti del settore verranno naturalmente coinvolti. Non è detto quindi che Gasperini, a prescindere dalle proposte economiche, accetti l’incarico di rifondare la Roma. Basti ricordare che l’anno scorso è stato a un passo dal Napoli, salvo poi decidere all’ultimo momento di rimanere a Bergamo. «E’ stato come decidere se restare con tua moglie o assecondare la tentazione diuna bella donna» raccontò per spiegare la scelta di continuare il matrimonio con la famiglia Percassi, ancora operativa nonostante la cessione della maggioranza delle quote del club a Steve Pagliuca. Ma proprio il rapporto diretto tra i due magnati americani, Friedkin e Pagliuca, che si sono trovati contestualmente in corsa per l’acquisto dei Boston Celtics nelle scorse settimane, ha alimentato il desiderio del presidente della Roma, stanco di ripianare debiti senza gratificazioni sportive.

Ci risiamo

Gasperini arriverebbe a Trigoria con qualche anno di ritardo. Era stato contattato già da Franco Baldini per l’ultima Roma di Pallotta, nel 2019, ma non gradì di essere tenuto in stand by in attesa di una decisione definitiva. Inoltre le prospettive di una società in vendita non lo rassicurarono. Così preferì rinnovare con l’Atalanta. Stavolta il fi nale della storia può essere diverso.