Gasperini: "Allenare la Roma? A chi non piacerebbe"

“La Roma? A chi non piacerebbe? È una grande piazza, straordinaria, ha un pubblico eccezionale. Sarebbe un motivo d’orgoglio, ma quello che succederà è difficilmente prevedibile. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti”. Sono le parole di Gian Piero, Intervistato da Alessandro Pirozzi di Raisport. Il tecnico dell’questa mattina era al Coni per la cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale "Enzo Bearzot”. Gasperini non ha voluto sbottonarsi di più: “La Roma? C’è Ranieri che è un grande allenatore”, ha detto.