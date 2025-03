Kluivert su De Rossi: "Leggenda e grande persona. A volte mi scrive..."

Una delle squadre che più sta sorprendendo in questa stagione di Premier League è il Bournemouth e tra gli uomini del momento della squadra di Andoni Iraola c'è Justin Kluivert. 13 gol e sette assist finora per l'olandese che è tornato nel giro della nazionale maggiore e in Inghilterra ha rilanciato la sua carriera. Prima dell'arrivo al Bournemouth nell'estate del 2023, ha avuto qualche passaggio a vuoto come Valencia, Nizza e anche Roma. Due stagioni e mezze con i giallorossi: la sua prima esperienza fuori dall'ambiente Ajax è andata tutt'altro che rose e fiori con nove gol e dieci assist in 69 partite. Eppure, nel suo periodo nella Capitale, ha legato molto con Daniele De Rossi e l'olandese ha raccontato del loro rapporto.