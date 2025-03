Paredes e il mistero della clausola, interviene il Boca: la netta presa di posizione 

La telenovola Paredes-Boca va verso i titoli di coda. Il regista della Roma, dopo il successo con l'Uruguay, aveva parlato di una clausola valida solo per la sua squadra del cuore: "Se esiste una clausola nel mio contratto? Sì, è vero. È solo per il Boca e nessun altro. Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla Roma, perché, nonostante si trattasse di un rinnovo che si sarebbe dovuto fare poiché gli obiettivi che avevo erano quasi raggiunti, la società ha deciso di portarlo avanti, ovviamente inserendo questa clausola. Sono grato alla mia società. La finestra più facile è stata a gennaio: ho fatto tutto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi. Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al Boca a un certo punto". In realtà, almeno stando a quanto dice la Roma visto che Paredes ad ora non ha smentito o chiarito le sue dichiarazioni, più che una clausola esiste un accordo verbale tra le società: se il Boca paga di più di quanto la Roma spese due anni fa per comprarlo dal Psg, tutti contenti. Si parla di una cifra di 3,5 milioni di euro.