De Rossi e il retroscena con Ranieri e i Friedkin, poi l'annuncio sul futuro

"Presto tornerò a fare quello che amo"

Stimolato dalla richiesta scherzosa di un cronista sulla sua disponibilità ad allenare il Pigneto, De Rossi ha colto l'occasione per ribadire la sua posizione, che è quella di un tecnico che scalpita per tornare a fare il suo lavoro: "Presto non sarò libero per allenare il Pigneto... Come non avrò il tempo di dedicarmi a tempo pieno al progetto Ostia Mare, per questo sono qui tutti i giorni e delego diverse mansioni, affinché sia tutto organizzato nel momento in cui tornerò a svolgere la mia professione. Non è un mistero che la mia passione e quello che amo e che voglio fare sia allenare". Nessun indizio sul suo futuro, nonostante qualche allusione dei giornalisti al bianco e viola dell'Ostia Mare: "Questi sono i colori di questa società che il prossimo 3 ottobre festeggia 80 anni. Se ci sarò? Lo scorso 3 ottobre ero già libero...".

"Con Ranieri grande stima, ma non ci sentiamo"

"Con Ranieri ci siamo sentiti la prima volta, ci siamo parlati, ci siamo confrontati, con grande affetto, con grande stima, con grande disponibilità da parte di entrambi, ma poi no, non l'ho più sentito. Non lo disturbo, sta lavorando, ma c'è sempre grande affetto tra noi".