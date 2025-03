Baldanzi: "Ranieri è riuscito a stimolare tutti, da Dybala posso imparare molto"

L'assenza di un fuoriclasse come Dybala rischia di farsi sentire, anche in allenamento dove era un punto di riferimento non solo per Baldanzi : "Da lui, e anche dagli altri campioni che abbiamo in squadra, posso imparare ogni giorno anche solo guardando. Io e Paulo abbiamo un rapporto bellissimo , è una persona bravissima e umile. Stando vicino a lui e potendoci giocare insieme posso crescere e imparare facilmente. Mi trovo molto bene anche con i più giovani come Pisilli, Soulé e Rensch, stiamo molto insieme, ridiamo e scherziamo. Ma tutto il gruppo è molto unito , stiamo tutti bene insieme, giovani e più esperti. Anche i giocatori più famosi sono molto umili e sappiamo divertirci tutti insieme".

Baldanzi: "Sto lavorando per adattarmi a tutti"

Con un attacco pieno di mancini tra Dybala, Dovbyk, Soulé e Baldanzi, quest'ultimo sta lavorando molto per potersi adattare a giocare con tutti: "Io sto lavorando molto sulla fase difensiva e sul poter giocare su entrambe le fasce per poter stare in campo con loro. Anche se siamo tutti mancini, possiamo giocare insieme senza problemi. Quando hai tanti giocatori forti in quel ruolo, penso che ci si debba anche un po' adattare a fare altro, anche se ti piace meno". Del resto Tommaso è sempre stato abituato a doversi impegnare più degli altri e a essere sottovalutato perché ritenuto troppo esile per il calcio moderno, e avercela fatta nonostante tutto è una soddisfazione in più: "È stata una bella motivazione, mi è sempre piaciuto scontrarmi con quelli più grossi e penso sia una motivazione anche per i ragazzi più piccoli che iniziano a giocare. È vero, il calcio va un po' in quella direzione, però ci sono tantissimi giocatori di talento ‘piccolini’ che riescono a tener botta e a fare strada. Sono convinto che sarà ancora così".

Baldanzi: "L'amore dei tifosi della Roma è meraviglioso"

La stagione è ormai al rush finale e Baldanzi non pone limiti alle ambizioni della Roma: "Vista la nostra partenza, non abbiamo un obiettivo ben chiaro, però alla luce degli ultimi risultati vogliamo provare a vincere più partite possibili. Pensando una partita alla volta possiamo levarci delle belle soddisfazioni". Sarà decisivo il supporto dei tifosi: "La loro passione è una cosa incredibile, bellissima. L'amore che vedi ogni giorno nei tifosi della Roma è meraviglioso. Lo dimostrano ogni domenica, ogni partita… te lo senti proprio dentro. La partita in casa contro il Bilbao è stata bellissima a livello di tifo, stratosferica. I tifosi ci danno una grandissima mano, è più facile spingere e giocare con un tifo del genere. Vogliamo ripagare il loro sostegno finendo al meglio la stagione. Mio nonno era molto innamorato di questo sport. Mi ha trasmesso lui l’amore per il calcio e ho iniziato a giocare con lui. Oggi per me essere qui, in un club così storico, è motivo di grande orgoglio anche per lui".