"Hai imparato, bravo": la battuta di Ranieri a Soulé durante l'allenamento della Roma

"Non lo mollare, Matías! Fatti un altro giro. Ah, allora hai imparato, bravo!". Così Claudio Ranieri nel corso dell'allenamento odierno della Roma a tre giorni dalla trasferta a Lecce (sabato 29 marzo, ore 20:45). I giallorossi corrono verso la sfida valida per la trentesima giornata di Serie A e Sir Claudio non lascia, come al solito, nulla al caso. Consigli, suggerimenti, incitamenti per tutti. In particolare per l'attaccante argentino, che diventa più che mai importante in virtù dello stop forzato di Dybala.