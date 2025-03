Oriana Sabatini e la foto inedita di Dybala in ospedale: la sua dichiarazione

ROMA - Ancora uno stop inaspettato, ancora la sorte avversa a complicare una carriera brillante e straordinaria. Paulo Dybala in serata è tornato a Roma dopo essere stato operato al ginocchio nei giorni scorsi a Londra. Il fantasista argentino tornerà per l’inizio della prossima stagione. Tanti - in questi giorni - i messaggi di incoraggiamento e di affetto per il talento della Roma, il più gradito quello della moglie Oriana Sabatini che non lo ha lasciato solo neanche un istante in questi giorni piuttosto complicati.