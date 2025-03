A metà della conferenza stampa Claudio Ranieri regala il titolo: "Sarà Gasperini il prossimo allenatore della Roma? No. Nessuno dei nomi usciti è nella rosa di quelli che abbiamo incontrato. Io e Ghisolfi abbiamo portato dei nomi al presidente, poi sarà lui ad annunciarlo". La sensazione è che la Roma abbia già scelto, anche se Ranieri, a due giorni da Lecce-Roma, non si sbilancia. Però ammette: "Io non sono il futuro della Roma, se restassi un altro anno perderemmo tempo. Chi arriverà sarà il futuro". Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

13:38

Niente Roma per Gasperini, impazza il toto allenatore

Dopo le parole di Ranieri impazza il toto-allenatore per la Roma: secondo molti tifosi i Friedkin avrebbero già scelto il nome del prossimo tecnico e si cerca di capire chi possa essere

13:14

Come sta Dybala? Ranieri risponde

"Dybala sta bene, è soddisfatto e ora deve solo aspettare. Non vanno affrettati i tempi né ritardati, quello è un tendine che viene utilizzato per rifare il crociato, è stato tolto il pezzettino deteriorato per cui dovrebbe essere meno dei sei mesi. Il ragazzo è contento per come è stato trattato": QUI TUTTO SULLE CONDIZIONI DI PAULO

13:13

La condizione di Saelemaekers

"Saelemaekers è uno dei probabili titolari, sta tornando al suo rendimento. Sul riscatto chiedete a Ghisolfi": Claudio Ranieri risponde così in merito al futuro del belga che è andato bene in nazionale dopo settimane complicate a Roma

13:12

Hummels e Koné: giocheranno a Lecce?

"Hummels è a disposizione e può giocare. Koné? Era affaticato, si è riposato con me e ha giocato bene con la Francia. Vedremo se giocherà: se ha recuperato sì, altrimenti verrà in panchina con me": secondo molti Ranieri ha lanciato una piccola frecciata al giocatore francese

13:10

Perché i Friedkin non parlano? Ranieri risponde

"Ditemi i presidenti che parlano spesso in altri Paesi, solo in Italia così. Ma perché è importante 'sto presidente che parla? Vuole fare grande la Roma, non vi va bene quello che dico io? Mette i soldi, stiamo spingendo per lo stadio e speriamo si metta la prima pietra al più presto": così Ranieri in merito a una domanda sul silenzio mediatico di Dan Friedkin

13:09

+++ "Gasperini non sarà l'allenatore della Roma" +++

Ranieri nettissimo: "Nessun allenatore che avete scritto è tra quelli che abbiamo incontrato. Gasperini non sarà l'allenatore della Roma"

13:08

Paredes e la netta risposta di Ranieri

Su Paredes: "L'ho voluto io il rinnovo. Ha fatto di tutto per tornare in Argentina? Contano i fatti, sta qua"

13:07

Ranieri spiega bene il pensiero sul nuovo allenatore

"L'allenatore lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista e poi sarà il presidente a decidere. La piazza ama chi fa bene, magari all'inizio non sarà apprezzato il nome (ma credo di sì) e poi starà a lui fare il bene. Saprà che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze. Io dirò quello che ci aspettiamo, quello che dobbiamo sostenere. Se io restassi perderemmo un anno, io non sono il futuro della Roma. Chi viene è il futuro per cui prima arriva meglio è"

13:04

"Dobbiamo spingere al massimo per la volata finale"

"Sono centrali tutti quanti, ovviamente giocheranno i 16 non avendo più le coppe. I ragazzi mi seguono, sanno che dovranno spingere a fondo e l'inizio della volata finale a Lecce sarà la partita più difficile". A domanda precisa su Lorenzo Pellegrini non risponde

13:03

Ranieri e la risposta su Gasperini

Domanda secca: Gasperini è il favorito per la panchina della Roma? Ranieri ride: "Abbiamo parlato di Gasp questa settimana, la prossima settimana un altro... Che volete che dica, che un allenatore dica di no? Non avete indovinato un allenatore con cui ho parlato. Quando lo vorrà dire il presidente lo dirà, se vi dico di no non ci credete, se vi dico di sì impazzite, quindi state tranquilli"

13:01

+++ Via alla conferenza di Ranieri +++

Chi gioca al posto di Dybala? "Aspettate sabato e lo vedrete, partita difficilissima, chi è andato in nazionale è tornato con molta voglia. Troveremo una squadra garibaldina, che non ci farà respirare, con un ambiente caldo. Un favorito al posto di Paulo? No"

12:49

Ranieri, i progetti per la Roma

Nei prossimi mesi Ranieri sarà assorbito da tutti i progetti per la Roma: allenare fino a maggio e poi, d'accordo con i Friedkin, scegliere il nuovo allenatore. Con Ghisolfi, invece, va pianificata la nuova stagione, dal mercato al ritiro

12:28

Che Roma senza Dybala?

Senza Dybala fino a settembre, che Roma sta studiando Claudio Ranieri fino al termine della stagione? QUI l'approfondimento

12:26

Lecce-Roma, alle 13 la conferenza di Ranieri

Alle 13 è in programma a Trigoria la conferenza di Claudio Ranieri prima della partita contro il Lecce

Trigoria, Roma