La Roma si mette al volante con “Tieni in gioco la vita”: tra sicurezza stradale e lezioni di guida

Dopo il successo delle scorse edizioni della campagna “Tieni in gioco la vita” , che ha coinvolto oltre duecento studenti dell’ultimo anno di sei istituti scolastici romani e le due formazioni - maschile e femminile - della Roma Primavera come testimonial del progetto, ha preso il via oggi il terzo corso teorico e pratico rivolto ad altri tre istituti della Capitale. Obiettivo: contribuire a contrastare il drammatico bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno nelle strade romane. Mancato rispetto della segnaletica, distrazione alla guida, mancato rispetto della distanza di sicurezza ed eccesso di velocità sono le cause principali dei 12.817 incidenti stradali nel Comune di Roma nel 2023 (popolazione di 2.754.719 persone e parco circolante di 2.414.259 veicoli), sulla base delle ultime statistiche ACI/Istat, con 154 morti e 16.023 feriti (nel 2022 rispettivamente 13.181, 150 e 16.618). Sono 1.030 i feriti per classi di età, fino a 17 anni (585 maschi e 445 femmine); 3.988 quelli tra i 18-29 anni (2.530 maschi e 1.458 femmine),3 i morti fino a 17 anni (2 maschi e 1 femmina); 19 quelli tra i 18-29 anni (11 conducenti maschi, 3 passeggeri maschi e 1 femmina, 4 pedoni maschi).

Lezioni per un corretto stile di guida

Anche per questo motivo, oltre 150 studenti delle scuole Liceo classico e scientifico statale Socrate, Liceo scientifico Giovanni Keplero e Istituto Pacinotti - Archimede, hanno assistito a lezioni teoriche interattive per un corretto stile di guida presso la Biblioteca Arcipelago dell’VIII Municipio. Dopo l’intervento introduttivo del Presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri, del Chief Football Operating Officer dell’AS Roma Maurizio Lombardo e del Business Developer e Communication Specialist di Toyota Massimiliano Rossi i ragazzi hanno preso contatto con il tema della giornata in un modo estremamente coinvolgente e formativo. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, nelle due ore di lezione di teoria ha affrontato i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l’incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante.

La testimonianza di Luca Valdiserri

Particolarmente toccante la testimonianza del giornalista Luca Valdiserri, padre del diciottenne Francesco, travolto e ucciso da un’auto fuori controllo mentre passeggiava con gli amici sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Grazie al consueto contributo del partner dell’AS Roma Toyota, che ha messo a disposizione alcuni veicoli della sua flotta, la parte pratica è stata, poi, svolta dai formatori ACI Ready2Go, (nell’area parcheggio concessa dall’VIII Municipio), a partire dalla corretta posizione di guida, fino ad affrontare lo slalom dinamico utile a comprendere le cause effetto del sotto e sovrasterzo, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo. “Con il terzo appuntamento del progetto 'Tieni in gioco la vita', l’Automobile Club Roma rinnova, al fianco della Associazione Sportiva Roma, il proprio impegno per la sicurezza stradale, indirizzando i corsi teorici e pratici a studenti in età da patente con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a comportamenti responsabili e consapevoli sulla strada” - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente Automobile Club Roma.

“Desidero rivolgere un ringraziamento al Municipio Roma VIII, che ha scelto di sostenere concretamente il progetto, mettendo a disposizione le aule e le aree per lo svolgimento delle attività formative e dei test drive - ha continuato la Fusco -. Una collaborazione che arricchisce e rafforza l’integrazione tra le istituzioni pubbliche verso l’obiettivo comune di salvaguardare la sicurezza sulle nostre strade”. “La famiglia Friedkin in questi anni ha cercato sempre di dare continuità a progetti del Club come questo, di forte impatto sociale”, ha detto Maurizio Lombardo agli studenti introducendo la mattinata. “Il tema della sicurezza è per l’AS Roma sempre al primo posto: dall’organizzazione delle sedute di allenamento, alle dotazioni del centro sportivo, fino alla promozione di un corretto stile di guida tra i nostri atleti neopatentati delle giovanili. Per questo, grazie ai nostri generosi partner, siamo lieti di poter coinvolgere in questo progetto tanti altri ragazzi delle scuole di Roma per stimolare in loro un senso di responsabilità sempre maggiore quando si mettono al volante della propria auto”. Al termine della mattinata, oltre a portare la propria testimonianza di cronista e di padre di una vittima, Valdiserri ha partecipato alla consegna dell’assegno derivante dal fondo costituito dal Club Giallorosso ed intitolato alla memoria del figlio Francesco, per supportare anche nel prossimo anno scolastico lo svolgimento dei corsi nei tre istituti coinvolti.