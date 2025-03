Oriana svela “i problemi” che avrebbe con Dybala se andasse al Boca

L'asse Roma-Boca Juniors rimane sempre più chiacchierato: valorizzato da Daniele De Rossi nel 2019, ora i nomi al centro sono quelli di Paredes e Paulo Dybala . I due sono grandi amici e l'ex Paris Saint-Germain sembrerebbe voler portare la Joya nel club dove è cresciuto. Intanto Paredes ha rinnovato con i giallorossi, nonostante il caos che ha scatenato parlando della presunta clausola in favore degli Xenezeis. Dall'Argentina dicono che se ne riparlerà dopo il Mondiale del 2026. Ma i tifosi del Boca sono già in fermento per l'eventuale arrivo dei due, con un occhio di riguardo per Dybala. Del possibile ritorno in Argentina ne ha parlato la moglie dell'ex Juve Oriana Sabatini.

Dybala, senti Oriana: "Se andasse al Boca mio padre morirebbe"

Queste le sue parole al podcast argentino Bondi Live: "Se Paulo andasse al Boca Juniors avrò problemi molto grandi a casa per mio padre, morirebbe". Infatti il padre della cantante argentina, Osvaldo, è un grande tifoso del River, e già lo scorso anno aveva "minacciato" Dybala per un'eventuale firma con il Boca. Oriana continua: "A lui non importa di nient'altro, a casa mia questa è una cosa molto seria. Ma il papà di Paulo vorrebbe che giocasse per il Boca? Sì esatto, per questo io sono svizzera, neutrale, non posso dire né questo né l'altro. Sono nel mezzo, quello che succederà succederà. Comunque lo sosterrò qualsiasi cosa scelga, andrà tutto bene".

Il recupero di Dybala dopo l'intervento

Ma ora l'unica preoccupazione di Dybala è il recupero dopo l'operazione chirurgica che ha affrontato. L'argentino è tornato a Roma nella serata di mercoledì dopo l'intervento al tendine eseguito a Londra. Ora inizierà il lavoro di recupero a Trigoria con gli occhi puntati sull'inizio della prossima stagione, impossibile tornare prima. "Sto bene. In campo prima di settembre? Non lo so": così ha risposto alle domande dei cronisti a Ciampino poco dopo l'atterraggio. 36 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia nella stagione 2024/2025: annata conclusa per l'argentino ma nella quale ha realizzato otto gol e quattro assist.