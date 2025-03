De Rossi e l'amore per la Roma: "Stasera vedrò la partita". Poi parla del futuro

"Allenare all'estero? Perché no"

Sulla possibile destinazione, De Rossi resta vago, ma alla domanda sull'eventualità di allenare all'estero risponde senza esitazioni: "Ho seguito molto il calcio italiano in questi mesi, ma mi tengo anche aggiornato sugli altri campionati. Ho provato a migliorare una lingua che non conoscevo benissimo, avendo avuto il tempo libero per fare cose che un giorno mi serviranno. Inghilterrà? Non è un problema di dove, ma di trovare delle persone che vedano qualcosa in me e che per questo siano disposte ad affidarmi un incarico".