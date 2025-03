Ranieri diretta dopo Lecce-Roma: segui la conferenza stampa e le interviste

LECCE - La Roma batte il Lecce 1-0 ed ottiene la settima vittoria consecutiva in campionato, scavalcando momentaneamente la Lazio in classifica e portandosi a quota 52 punti in classifica. La sfida in Salento è stata decisa da una rete di Dovbyk nella ripresa . Segui le interviste post gara e la conferenza stampa del tecnico della Roma...

23:23

Ranieri e la battuta nello spogliatoio

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri spiega ai microfoni di Sky, cosa ha detto ai giocatori nello spogliatoio: "Disgraziati, mi volete far morire prima… Meno male che ho fatto tutti i controlli (ride ndr). Il nuovo allenatore? E' giusto cambiare”.

23:20

Ranieri su Dovbyk e la corsa Champions"

Ai microfoni di Sky, Claudio Ranieri ha parlato di Dovbyk e della corsa Champions: "Ad Artem bisogna chiedere di più per stimolarlo, lo facciamo tutti giorni. Lui è bravo quando chiede la palla in profondità e noi non sempre lo serviamo. Piano piano capirà, è un ragazzo molto sensibile e questi gol gli fanno bene”. Il quarto posto del Bologna dista quattro punti: "Io guardo i miei ragazzi. È ancora presto, questa estate non dobbiamo avere rimpianti. Dobbiamo dare tutto, la squadra deve lottare su ogni palla. Mancano 8 partite e saranno tutte difficili a prescindere dall’avversario”.

23:17

Ranieri e la scelta sul prossimo allenatore

"Mi auguro di poter assolvere il mio compito e poi posso promettere che chi verrà al mio posto sarà più giovane (Ride ndr.)". Inciderà andare in Champions? "No, ma è importante far bene, raggiungere grandi risultati, anche perchè così si potranno fare scelte importanti. Non abbiamo tante possibilità di fare scelte per il financial fair play".

23:15

Ranieri: "Corsa Champions? Io sono un positivo"

Sulla scelta di inserire Shomurodov: "C'erano sempre due difensori su Dovbyk, stava perdendo fiducia. Avere una spalla come Shorumodov, Dovbyk si è sentito più protetto ed è andato meglio". Sulla corsa Champions. "Io sono un positivo e voglio che i miei giocatori lo siano: lottando, soffrendo e cercando di migliorare i dettagli. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni incredibili subito, ma poi abbiamo anche concesso delle occasioni Dobbiamo stare molto attenti".

23:13

Ranieri su Dovbyk: "Può fare ancora di più"

"Io credo che Dovbyk possa fare di più. Si è sbloccato, ha segnato diversi gol, ma può fare di più. Deve essere più sereno, ha una situazione familiare alle spalle difficile, ma piano piano sta tirando fuori tutta la sua anima". Queste le parole di Ranieri a Dazn su Dovbyk.

23:06

Sette vittorie per Spalletti: l'ultimo a raggiungerle fu Spalletti

Grazie al gol di Artem Dovbyk, la Roma ha ottenuto a Lecce la settima vittoria consecutiva in campionato. Numeri importanti per Claudio Ranieri, che avvicina il record di Luciano Spalletti, l'ultimo tecnico della Roma ad aver raggiunto un risultato simile. Tra il gennaio e il marzo del 2016, l'attuale ct della Nazionale ottenne otto successi di fila.

22:58

I numeri di Ranieri: 14 risultati utili in campionato

Continua la corsa di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: per i giallorossi, che ottengono a Lecce la settima vittoria di fila, è il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato.

22:44

Ranieri espugna Lecce: decide Dovbyk

La Roma di Ranieri si impone a Lecce grazie ad un gol segnato da Dovbyk all'80'. (LEGGI TUTTO...)

22:42

Tra poco le parole di Claudio Ranieri

Tra pochi minuti Claudio Ranieri commenterà la sfida tra Lecce e Roma ai microfoni delle tv e in conferenza stampa.

Stadio Via del Mare - Lecce