Roma, Saelemaekers squalificato contro la Juve: giallo pesante a Lecce e Ranieri s'arrabbia

Alexis Saelemaekers salterà per squalifica Roma-Juve, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il centrocampista belga è stato ammonito per proteste al 78' della trasferta al Via del Mare contro il Lecce: era in diffida e non sarà a disposizione di Ranieri per la sfida contro i bianconeri.