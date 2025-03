Ranieri e il siparietto in tv: "Nuovo allenatore Roma? Volevo dirvi tutto, ma...". In studio scoppiano tutti a ridere

Ranieri e la battuta sul nuovo allenatore della Roma che fa scoppiare a ridere tutti negli studi Sky

In studio Alessandro Bonan vorrebbe chiedergli del nuovo allenatore giallorosso ma ha "paura" della sua reazione: "La prendo alla larga, Claudio. Secondo te il futuro allenatore della Roma dovrà essere come te?". Ranieri si mette a ridere (nel prepartita aveva detto che non avrebbe più risposto alle domande sull'argomento) e risponde con una battuta, l'ennesima perla della serata: "Come me? Oddio, speriamo di no. Non ce ne sono! Scherzi a parte, di sicuro più giovane". Bonan prova a incalzare: "Vabbé, quello era chiaro... Ma un profilo ce lo puoi anticipare, no?". Ranieri si chiude a riccio e si mette a ridere: "Buonasera". A quel punto l'inviato Sky conferma: "Sì, ci dicono che dobbiamo lasciarlo andare...". A quel punto Ranieri prende la palla al balzo e infila l'ultima battuta della serata, la migliore: "Ragazzi, che peccato che è finito il tempo, volevo dirti tutto sul nuovo allenatore". In studio scoppiano tutti a ridere. Una serata di festa, insomma. In attesa di conoscere il proprio futuro in panchina la Roma si gode un presente fatto di sole vittorie.