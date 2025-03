Rivoluzione Roma, il segreto di Ranieri sui cambi: la strategia che ha cambiato la squadra

I protagonisti

Shomurodov come detto è un po’ il protagonista delle svolte dalla panchina, ma non è neanche l’unico. Con Ranieri in tanti hanno fatto la differenza da subentrati e non solo per i gol (dieci, con sei marcatori diversi). Basti pensare alle giocate di Paredes e Saelemaekers con il Napoli, all’ingresso di Soulé contro l’Eintracht, o quelli di Cristante con Como, Empoli e Monza. Più il solito Dybala che se lasciato in panchina è pronto a cambiare la squadra negli ultimi minuti di gara. Insomma, i cambi sono la forza in più della Roma. O meglio, è Ranieri la forza in più di una squadra presa in zona retrocessione a novembre e adesso in lotta per la qualificazione alla Champions.