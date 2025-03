Stadio della Roma, si va avanti: "Non c'è alcun tipo di ritardo"

- Prosegue l'iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma , voluto dai Friedkin. È infatti prevista nei prossimi giorni la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata, nell'area individuata dalla Roma per la costruzione dell'impianto. Il Comune della Capitale, con una nota ufficiale, ha voluto smentire le voci dinelle operazioni: "Con riferimento al previsto riavvio delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dello Stadio, Roma Capitale e A.S. Roma rendono noto che è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni, dunquerispetto a quanto annunciato con l'ausilio costante di un team di archeologi e tecnici agronomi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai Regolamenti di Roma Capitale".