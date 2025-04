Mastandrea e la passione per la Roma: "A mio figlio regalo una maglia speciale". Su Mourinho...

Roma, Mastandrea scherza su Mourinho: "Non sono una sua vedova ma José è il mio dittatore preferito"

Durante il podcast comico c’è anche la rubrica nella quale si chiede all’ospite chi sia il suo dittatore estero preferito. Valerio Mastandrea non ha alcun dubbio: "Lo dico? È facile facile, José Mourinho", sottolinea il 53enne. "La parola dittatore a chi l’applichi con benevolenza? A nessuno. Ma lui mi sembra incarni in quello che fa e per come lo fa, l’accezione quasi più positiva del termine. Uno che se la suona e se la canta, poi delle volte il concerto riesce mentre altre meno”. Sull'addio dello Special One, esonerato dalla Roma nel gennaio 2024, Mastandrea afferma: "Io non sono mai stato una vedova di Mourinho o di altri. Io non sono vedovo di nessuno se non di me stesso visto che tifo Roma da 50 anni e sto sempre male".