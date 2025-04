Ranieri prima di Roma-Juve: la conferenza stampa LIVE   

La Roma vuole allungare a otto il filotto di successi consecutivi in campionato. Nel prossimo turno di Serie A, all'Olimpico arriverà la Juventus, reduce dal primo successo sotto la gestione Tudor. La partita, in programma domenica alle 20:45, sarà trasmessa in chiaro su DAZN. Claudio Ranieri presenta la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale sul Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.