Hummels a sorpresa, si ritira dal calcio a fine stagione: "Che viaggio"  

Annuncio a sopresa di Mats Hummels . Attraverso un post sul suo profilo Instagram, il difensore tedesco della Roma ha confermato la volontà di chiudere la sua carriera al termine della stagione. Hummels, che l'estate scorsa si era legato alla Roma dopo aver chiuso l'esperienza in Germania, ha postato un video di ringraziamento: "Che viaggio", ha scritto Hummels, che ha poi ringraziato il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, la Roma e la nazionale tedesca.

Hummels, la carriera

Hummels ha vestito dal 2006 al 2008 la maglia del Bayern Monaco, per poi trasferirsi al Borussia Dortmund, club con il quale ha giocato fino al 2016. Poi altri tre anni al Bayern Monaco, per poi tornare nuovamente al Borussia Dortmund nel 2019. La scorsa estate il trasferimento alla Roma. Con i bavaresi ha vinto tre scudetti, due Coppe di Germania e due Supercoppe tedesche. Con il Borussia Dortmund due scudetti, due Coppe di Germania e due Supercoppe. Con la maglia della nazionale tedesca ha collezionato 78 presenze, vioncendo un Mondiale (nel 2014). Tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha vestito per 18 volte la maglia della Roma, segnando un gol.