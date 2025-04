Hummels e il regalo speciale per Dybala: il ringraziamento social poco prima l'annuncio del ritiro

Dybala e il regalo ricevuto da Hummels

La Joya, alle prese con il recupero dall'infortunio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una storia con la maglia di Hummels della Germania indossata all'Europeo del 2021, autografata dallo stesso difensore tedesco. L'Europeo vinto dall'Italia con la finale di Wembley è stato l'ultimo grande torneo di Hummels con la maglia della nazionale tedesca, dato che nel 2022 non era stato convocato per il Mondiale in Qatar e la sua ultima partita con la Mannschaft risale al novembre del 2023 (amichevole persa contro l'Austria). Dybala lo ringrazia in tedesco, "Danke", taggandolo. Il difensore ha ripostato la storia sul suo profilo scrivendo "Tutto per te". Un regalo speciale pubblicato dall'argentino circa un'ora e mezza prima dell'uscita del video del ritiro di Hummels. Nonostante i pochi mesi passati assieme con la maglia della Roma, tra i due si è sviluppato un bel rapporto di sostegno reciproco. Come era successo in occasione della gara di ritorno all'Olimpico dei playoff di Europa League contro il Porto: Dybala decide la sfida con una doppietta e, nonostante fosse rimasto in panchina per tutta la partita, Hummels ha ripostato nelle storie un post di Dybala con una corona. O ancora il like di supporto di Dybala al post di Hummels dopo l'autogol all'esordio contro la Fiorentina.