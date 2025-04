Svilar esclusivo al Corriere dello Sport-Stadio: “Roma, batti la Juve”

ROMA - Una lunga chiacchierata tra passato, presente e futuro. Mile Svilar, portiere dei miracoli della Roma, ha scelto il Corriere dello Sport per la sua prima intervista a un giornale italiano. Lo ha fatto a poche ore da Roma-Juventus, la partita che può essere decisiva per le speranze Champions di entrambe le squadre. Le sue parole, come leggerete, saranno musica per i tifosi giallorossi… Il servizio completo sarà sul giornale di sabato 5 aprile, anche in edizione digitale. Intanto, un'anticipazione delle sue dichiarazioni: "Roma-Juventus? Sarà una bella partita e speriamo di vincere. I tifosi sognano la Champions? Possiamo solo promettere tanto impegno e lavoro, poi vediamo cosa succede alla fine".