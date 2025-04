Rinnovo Svilar, come è la situazione e perché Mile vuole restare

ROMA - Nel futuro di Mile Svilar c’è solo la Roma. Parole chiare quelle rilasciate durante l’intervista al nostro giornale: “Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più”. La voglia di rimanere in giallorosso c’è. Ed è tanta.