Zazzaroni su Ranieri: "Non è uno Xanax che porta solo serenità, ma un grande tecnico"

"Basta parlare di Claudio Ranieri come fosse solo uno Xanax o un tranquillante, è un eccellente allenatore e lo ha sempre dimostrato". Sono queste le parole del direttore del Corriere dello Sport,a "Deejay Football Club", la trasmissione che conduce ogni sabato insieme a. Per Zazzaroni spesso si tendono a sottovalutare le qualità in panchina di Ranieri e ci si concentra solo sull'aspetto caratteriale. È vero che l'allenatore della Roma, con la sua esperienza, ha saputo riportare a Trigoria un clima sereno dopo i terremoti del 2024 ( gli esoneri in serie di Mourinho a gennaio Juric a novembre ), ma è altrettanto vero che la Roma ha una sua precisa identità tattica. Subisce pochissimo e, a fronte di due partite sbagliate contro Milan e Athletic Bilbao (soprattutto per errori dei singoli), in campionato è stata protagonista di una rimonta che l'ha portata, ad ora, a sfiorare la Champions League partendo dalla zona retrocessione. E adesso iniziano gli scontri diretti, da giocare a viso aperto, con fiducia e consapevolezza.Anche perché, ha aggiunto Zazzaroni: "Sono pochissimi quelli che ricordano che Claudio ha vinto il Premio Fifa come miglior allenatore al mondo dopo il trionfo in Premier con Leicester. Evidentemente - ha concluso - non si vogliono far arrabbiare le cause farmaceutiche facendo vendere loro meno Lexotan...".