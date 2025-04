Ranieri diretta dopo Roma-Juve: le parole in tv e in conferenza stampa

ROMA - Attesa per le parole di Claurio Ranieri, tecnico della Roma che risponderà alle domande dei cronisti ai microfoni delle tv e in conferenza stampa al termine del big-match dell'Olimpico contro la Juve , valido per la 31ª giornata di Serie A. Leggi le sue dichiarazioni in diretta , con aggiornamenti in tempo reale.

23:35

Ranieri, l'analisi della partita in conferenza stampa

Così Claudio Ranieri in conferenza stampa dopo Roma-Juve, finita 1-1 all'Olimpico: "Davanti c'era una grande Juventus, con carattere, valori asssoluti e grande determinazione - ha detto il tecnico della Roma -. Ci aspettavamo una partita difficile e all'inizio ci hanno schiacciato. Noi volevamo rispondere colpo su colpo e dopo i primi venti minuti ne abbiamo venti buoni noi, ma abbiamo preso gol nel momento migliore nostro. Buon per noi che siamo riusciti a pareggiarla a inizio ripresa, poi la partita si è incanalata in un certo modo e sia loro che noi volevamo provare a vincere senza però rischiare di perdere".

23:29

Una sfida ad alta intensità all'Olimpico quella tra la Roma di Ranieri e la Juve di Tudor, scontro diretto in zona Champions League finito 1-1:

23:21

Le parole sul derby con la Lazio: "Una partita 'immensa', speriamo che..."

Dopo il pari con la Juve, la Roma di Ranieri è attesa dalla sfida contro la Lazio, altro scontro diretto in zona Champions League: "Il derby è una partita bellissima, immensa - ha detto il tecnico giallorosso in collegamento con 'Dazn' -. Siamo al rettilineo finale e sarà importante. Speriamo di far bene, che tutti i tifosi possano divrtirsi e che ci sia tanta tecnica in campo"

23:19

Ranieri sul match: "Juve forte, se non puoi vincere è importante non perdere"

Così, sempre ai microfoni di 'Dazn', Ranieri analizza la partita dell'Olimpico pareggiata 1-1 dalla sua Roma: "La Juve è una grande squadra e in avvio sono stati molto bravi, poi nel momento migliore nostro ci hanno segnato ma siamo riusciti a riprenderla. Nella ripresa poi ci abbiamo provato, ma quando non puoi vincere è importante non perdere, quindi è giusto rischiare ma non troppo".

23:15

Siparietto tra Ranieri e Buffon: "Non lo conosco"

"Non lo conosco". Così sorridendo Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di 'Dazn' di Gigi Buffon. Poi ha risposto a una domanda dell'ex portiere bianconero, che gli ha chiesto perché lasciare la Roma che con lui sta ottenendo grandi risultati: "Avevo già smesso l'anno scorso e avevo detto che solo per Roma o Cagliari sarei tornato in pista, ma pregando che non succedesse perché non volevo che le squadre avessero problemi. Non volevo più allenare perché dopo tanti anni, prima di morire vorrei vedere cosa c'è oltre al calcio",

23:07

Svilar su Ranieri: "Gli abbiamo chiesto di restare, ma..."

Dopo il match ai microfoni di 'Dazn' ha parlato Mile Svilar, portiere della Roma che come già rivelato nell'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio ha confermato di aver provato a convincere Ranieri a non lasciare la guida della squadra: "Gli abbiamo chiesto di restare, ma dobbiamo rispettare anche le sue scelte". Così sulla partita dell'Olimpico pareggiata con la Juve: "Non perdere oggi era importante per il morale. Peccato che sia rrivato un solo punto, ma va bene così". Poi un saluto verso la tribuna: "È per la mamma di mia moglie". Questa invece la risposta sulla corsa per un posto in Champions League: "Se ci crediamo? È difficile da dire ora, perché mancano ancora sette partite. Intanto pensiamo al derby che per il nostro popolo è una partita importante e non vediamo l'orta di giocarla". Chiusura su Buffon, presente negli studi di 'Dazn': "Non lo conosco personalmente, ma è una leggenda".

23:00

Retroscena Shomurodov: "Ecco cosa mi ha detto Ranieri prima di entrare"

Il suo ingresso in campo a inizio ripresa è stato decisivo, perché poco dopo Eldor Shomurodov ha segnato il gol che ha dato alla Roma l'1-1 contro la Juve: "Cosa mi ha detto Ranieri prima di entrare? Di giocare vicino a Artem (Dovbyk, ndr) - ha spiegato l'attaccante dopo il match ai microfoni di 'Dazn' -. Siamo partiti bene nel secondo tempo facendo subito l'1-1, poi potevamo segnarne un altro gol ma con la Juve non è mai facile. Il premio di 'Player of the match'? Sono contento, ma se ne facevo due era meglio. Derby? Vale sei punti, dobbiamo prepararci bene e fare quello che abbiamo fatto finora, per fare felici i nostri tifosi'.

22:54

22:46

La Roma di Ranieri resta in corsa per la Chhampions: la situazione

Dopo 7 vittorie consecutive la Roma di Ranieri ha pareggiato in casa con la Juve ma resta in piena corsa per un posto in Champions League,

22:39

Roma-Juve 1-1: i numeri della partita

È finito 1-1 il confronto tra Roma e Juve, big-match dell'Olimpico valido per la 31ª giornata di Serie A: avanti i bianconeri nel primo tempo con Locatelli, a inizio ripresa il pari giallorosso con il subentrato Shomurodov.

Roma, stadio Olimpico