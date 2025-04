Roma, Ranieri si conferma "Mister cambi". E nei derby... 

“E’ iniziato il rettilineo finale”. Così Claudio Ranieri ha lanciato ieri la volata per un piazzamento in Champions League dopo il pari con la Juventus, una gara che ha portato in dote un punto, per giunta di rimonta dopo il gol iniziare di Manuel Locatelli. Al vantaggio bianconero, infatti, ha risposto a inizio ripresa Eldor Shomurodov, al quarto gol nel 2025, ma sopratutto non appena messo in campo dal tecnico giallorosso al posto di Hummle