Roma, Menez rivive il derby di 15 anni fa: “Totti e De Rossi fuori? Solo Ranieri…”

«Se parliamo di calcio giocato no, non ho la malinconia degli ex per ora. Va bene così».

Pensa mai che avrebbe potuto avere una carriera diversa?

«Penso che ho ottenuto tanto e va bene così. Io sono davvero sereno, non mi piace guardare indietro».

Come trascorre le sue giornate?

«Vivo a Parigi, sono tornato a casa. Lavoro per Dazn e gioco a padel. E poi faccio il papà dei miei tre figli: non vivono con me, ma stanno qui anche loro».

Il padel: classica passione degli ex calciatori, non a caso mentre facciamo questa intervista è in una pausa dell’EA7 World Legends padel tour.

«Sì ma non vado ancora benissimo, gioco due o tre volte a settimana, sono agli inizi. Datemi tempo che arrivo, qui hanno vinto Candela e Vieri (ride, nda)».

Parla benissimo l’italiano con uno spiccato accento romano.

«Ah sì, si sente? Ho trascorso a Roma anni belli, importanti. L’italiano l’ho imparato lì».

Dopo la Roma, in Italia, ha giocato nel Milan: entrambe le squadre hanno vissuto stagioni turbolente.

«Sì, ma la Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l’Inter, cosa ha costruito».

In mezzo gli anni del Psg: titoli, vittorie, successi. Che tra l’altro continuano.

«La stagione del Psg non è finita. Dopo lo Ligue 1 hanno ancora la Champions in ballo, sono fortissimi».

Si aspettava un campionato più combattuto? Magari qualcosa in più dal Marsiglia di De Zerbi?

«Forse quando hanno avuto un momento di calo pensavo reagissero prima ma non scherziamo: il Psg è straordinario».

La Ligue 1 ha davvero raggiunto la Serie A?

«Ammetto di non vedere tantissime partite del campionato italiano perché seguo quello francese anche per i miei impegni con Dazn. Ma credo che il livello sia quello».