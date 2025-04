La frase urlata a Dovbyk, il retroscena di Roma-Juve e la strategia di Ranieri

ROMA - Lo ha rimproverato dopo Bilbao ("Deve lottare, come tutti gli altri, non voglio credere che si sia arreso, me lo deve dimostrare"), se l'è coccolato dopo il gol al Cagliari ("È un ragazzo che ha bisogno di affetto e comprensione, io e la squadra glieli stiamo dando"), ha cercato di guidarlo e istruirlo durante Roma-Juve ("E tienila!", gli ha urlato mimando il movimento di copertura della palla come ha svelato la BordoCam di Dazn). Dall'alto della sua infinita esperienza, Claudio Ranieri le sta provando tutte per migliorare e perfezionare le prestazioni di Artem Dovbyk. Sa bene, il tecnico giallorosso, che per ambire ad un posto in Europa, la Roma ha bisogno della versione migliore del suo centravanti. Ultimo esempio, la sfida dell'Olimpico contro i bianconeri di Tudor. L'ucraino ha giocato una buona partita, fatta soprattutto di lotta, scontri e spallate. Ranieri ha seguito i movimenti del suo attaccante in maniera ossessiva, arrabbiandosi per un pallone di troppo dato di prima e quasi teleguidandolo nell'assist servito a Cristante nell'area piccola, che per poco non ha generato il gol del centrocampista.