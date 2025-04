Roma, Dovbyk nominato miglior giocatore di marzo della Serie A

De Siervo: "Dovbyk e la Roma continuano a crescere"

L'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato la vittoria di Dovbyk come Ea Sports Fc Player of the Month: "Artem Dovbyk continua la sua crescita, di pari passo con i brillanti risultati della Roma. Le tre reti realizzate dall’attaccante ucraino nel mese di marzo sono state decisive per portare punti preziosi ai giallorossi nella lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. Al suo primo anno in Serie A, Dovbyk, ha già segnato 11 gol 'pesanti', affermandosi come un centravanti completo, una punta pura capace di occupare l’area di rigore con la sua grande fisicità e di trovare la via del gol con diverse soluzioni".