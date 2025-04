Ilnon è mai una partita come le altre a, per questioni di tifo e di orgoglio. Ma la sfida di domenica sera tra i giallorossi e la Lazio significa molto anche dal punto di vista della classifica e quindi del futuro: c’è in ballo la qualificazione in Europa della prossima stagione. La Roma è reduce dall’1-1 casalingo contro la Juve, mentre la Lazio viene dalla complicata (in tutti i sensi) trasferta contro il Bodo di Europa League.ha presentato il big match nella conferenza stampa di Trigoria: "Noi daremo il massimo, non credo che loro siano in un brutto periodo di forma visto cosa hanno fatto contro l'Atalanta. Forse con il Bodo pensavano a noi...". Poi ha parlato anche del futuro di, mentre non ha voluto commentare le ultime voci. Ecco la cronaca della conferenza.

La stima per Pisilli e Baldanzi

“A Pisilli e Baldanzi manca soltanto l’esperienza. Pisilli ha grandi tempi di inserimento, Baldanzi ha freschezza e imprevedibilità. Sono giocatori della Roma del futuro. Sono bravi”.

Pensieri sulla Lazio e sulla partita

“Chi ci dice che non pensavano a noi anche con il Bodo. Non stanno così male perché altrimenti non avrebbero fatto quello che hanno fatto con l’Atalanta. Spero ci sia sportività in questo derby”.

Considerazioni di Gourna-Douath

“Mi è piaciuto subito a Venezia, poi ha avuto un attimo in cui è stato giù perché per lui è cambiato tutto. Sto cercando di migliorarlo, mi sembra ritornato quello dell’inizio. Sta digerendo anche l’aspetto tattico. Se è da riscattare vedremo in queste ultime partite”.

L'importanza di Paredes

“Paredes? Un play eccezionale, sa quando fare le cose e sa mettere la palla. L’allenatore del futuro deciderà, ma play migliori di lui ce ne sono pochi”.

I nuovi arrivati

“Mercato di gennaio? Penso che abbiamo fatto buone scelte considerando le restrizioni. Sono giocatori da Roma, poi il prossimo allenatore deciderà. Io posso contare su di loro”.

La Roma e la Champions

“Roma non è stata fatta in una notte. Non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions: stiamo facendo il massimo per avvicinarci. Poi starà al nuovo allenatore e alla proprietà mettere altri mattoni per far avverare i sogni”.

L'ultimo derby

Ranieri categorico: "Sì, questo è sicuramente il mio ultimo derby da allenatore".

"Non parlo più del nuovo allenatore"

“Cristante è un centrocampista completo, è nella lista dei miei primi 11 ma dipende anche da che tipo di gara voglio fare. Vieira nuovo allenatore? Non voglio più commentare le voci”.

Ranieri: "Faremo il massimo"

“Da quando sono qui ho sempre detto che bisogna cercare di vincere. Lo abbiamo fatto anche con la Juventus. Siamo usciti dopo i primi 20 minuti, la squadra è compatta, forte e ambiziosa. Vogliamo fare il massimo: non prometto, ma vogliamo fare il massimo. E lo faremo”.

Ranieri e la Lazio di ieri

“Mi aspetto la Lazio che conosciamo: forte, viva, con un buon gioco corale. Ho visto la partita con il Bodo: quando vai su quel tipo di campo paghi perché non sei abituato. Al ritorno può ribaltarla”.

Iniziata la conferenza

Ranieri pronto per rispondere alle domande dei giornalisti.

