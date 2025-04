Roma, i convocati di Ranieri per il derby con la Lazio: ecco la lista

Scatta il conto alla rovescia per Lazio-Roma, derby valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il match è in programma domani, domenica 13 aprile, allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio alle 20:45. Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro i biancocelesti: ci sono Pellegrini e Rensch, recuperati dai rispettivi infortuni. A disposizione anche Saelemaekers, al rientro dopo una giornata di squalifica. Indisponibili Saud e il lungodegente Dybala.