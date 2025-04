Candela accende il derby: "La Roma è più in forma. Allenatore? Prenderei Conte"

ROMA - E’ stato uno dei protagonisti assoluti del terzo scudetto della Roma di Capello, e al termine della carriera ha deciso di restare a vivere nella Capitale. Vincent Candela è un romano acquisito, e non perde occasione per presentarsi all’Olimpico. “Ci sarò anche questa sera - sottolinea a margine del "derby di padel" al FIP Silver Mediolanum Padel Cup - la Roma arriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, sta bene mentalmente anche se non c'è Dybala. La Lazio è due punti avanti, ha perso con il Bodo e ha speso energie preziose ma lo sappiamo, il derby è una partita a sé e la stanchezza non può condizionare. E' un match importantissimo per entrambe le squadre".