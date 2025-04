Roma, sorpresa Dybala: va in panchina nel derby

ROMA - La Roma all’Olimpico con una grande sorpresa. Perché Dybala non soltanto ha raggiunto lo stadio sul pullman insieme alla squadra, stando con loro nelle ore antecedenti al big match, ma ha deciso addirittura di stare in panchina. Il motivo è prettamente motivazionale: Dybala non può giocare naturalmente, è alle prese con il recupero dall’intervento al tendine sinistro, ma sosterrà la squadra da bordocampo per aiutarla a vincere questa stracittadina importantissima non solo per la tifoseria ma anche per la corsa alla qualificazione a un torneo europeo.

