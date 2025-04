Roma, tifosi entusiasti per l'allenamento al Tre Fontane: è sold out

Giorno di riposo in casa Roma dopo il derby con la Lazio, giocato domenica scorsa e terminato con il finale di 1-1 (gol di Romagnoli e Soulé). La squadra di Claudio Ranieri tornerà ad allenarsi domani, mercoledì 16 aprile, a Trigoria, in vista del match contro il Verona. La sfida con l'Hellas, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, è in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.