Roma, Dybala e Dovbyk assenti al Tre Fontane: ecco il motivo

ROMA - Una giornata di festa, tremila tifosi al Tre Fontane hanno applaudito e salutato la Roma pronta alle prossime sei finali di campionato della stagione. Entusiasmo, passione e un reciproco abbraccio che non potrà che far bene al gruppo di Claudio Ranieri chiamato alla sfida di sabato sera contro il Verona e poi ai quattro big match contro Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, più il delicato incontro contro Torino.

Gli assenti

Paulo Dybala è stato costretto a saltare il contatto con i romanisti per continuare il lavoro di recupero a Trigoria. Domani continuerà a sostenere la squadra negli allenamenti e poi sabato sera seguirà la squadra all’Olimpico e si accomoderà in panchina per supportare i compagni. Al Fulvio Bernardini anche Dovbyk, El Shaarawy e Gollini: tutti e tre a svolgere lavoro in palestra. Semplice gestione comunica la Roma, ma a due giorni dalla sfida contro il Verona per il centravanti ucraino si apre la possibilità di un turno di stop per riposare. Al suo posto giocherebbe titolare eventualmente Shomurodov.

I tifosi pazzi per Soulé

Il gol al derby lo ha esaltato, e adesso Matias Soulé non vuole più fermarsi. Così anche al Tre Fontane, nell’allenamento aperto a circa tremila tifosi, l’argentino ha dato spettacolo nella partitella d’allenamento. Un gran gol festeggiato con i tifosi, pazzi per la “Joyita” dopo il gran gol segnato al derby che ha regalato il pareggio ai giallorossi. Ottimo scambio con Shomurodov, taglio interno e col mancino pallone sotto l’incrocio: il gol al Tre Fontane ha infiammato i romanisti che adesso sperano di vederlo in gol anche nella sfida di sabato contro il Verona.