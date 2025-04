Roma, i top e flop contro il Verona: Shomurodov scatenato, Angeliño scarico

I MIGLIORI Soulé Stop elegante, dribbling su Valentini saltato secco, palla al centro per il tocco facile di Shomu. Roba da Dybala, roba da Joyita, esaltata da quel gol al derby e dalle parole di Ranieri.

Shomurodov

Scatenato, euforico, caparbio: il diavolo dell’Uzbekistan non si ferma e sfrutta anche l’occasione dal primo minuto per centrare il vantaggio e la sua settima marcatura stagionale. Fa esattamente quello che gli chiede Ranieri, ed è esattamente quello che non riesce a fare Dovbyk con costanza.

Cristante

Una sventagliata perfetta per innescare l’uno contro uno di Soulé e il vantaggio giallorosso. Alla fine Bryan c’è sempre e il suo supporto in mezzo al campo è essenziale.

I PEGGIORI

Saelemaekers

Sembra un fiammifero pronto all’uso: pronto ad accendersi con le iniziali scintille, salvo poi spegnersi con estrema delusione. C’è da dire che si sacrifica in copertura, e non è poco.

Angeliño

È in modalità risparmio energetico, anche perché la batteria è quasi vicina al 10%. Si fa saltare troppo spesso da Thatchoua e accompagna poco l’azione offensiva.

Baldanzi

Ha tanta voglia di fare, ma alla fine finisce per strafare. Ha la grande occasione per il raddoppio, spara il pallone in curva dal limite.