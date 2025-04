Non sarà stata la sua Roma più brillante, ma intanto continua ad essere imbattuta da dicembre. E continua a cercare un posto in Europa, di che tipo si vedrà a fine stagione. Claudio Ranieri prosegue, insieme ai suoi giocatori, la rincorsa e con i tre punti di questa sera eguaglia la striscia di Spalletti della stagione 2015-16 e di Garcia del 2013-14. Da quando è subentrato a Juric, Ranieri ha portato la Roma dalla zona retrocessione a meno 2 (per ora) dalla Champions e quindi difficile sì, impossibile no. "Volevamo i tre punti e sono venuti e ora possiamo passare una buona Pasqua. Il quarto posto? Io accetto le scommesse, ho il salvadanaio, datemi i soldi (ride, ndr). Non è facile, noi ci proviamo perché questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Ma non abbiamo una passeggiata davanti, lavoriamo e pensiamo a fare bene". La Roma è prima nel girone di ritorno per punti fatti, Ranieri è felice ma resta con i piedi per terra: "Questo è un bel gruppo. Io non resto perché basta, un altro anno con me sarebbe un anno perso, voglio che il nuovo allenatore inizi a lavorare con questo gruppo. Io ho finito, non ha più senso per me continuare, già è tanto se sono tornato". Domanda secca: Ancelotti potrebbe essere un nome per la Roma? "Mi dispiace, non rispondo più su questo", la risposta di Ranieri. Netta, anche se sempre con il sorriso.