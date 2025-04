Roma, Ranieri boccia i cinque rinforzi di gennaio

ROMA - In tutto hanno messo insieme 1.066 minuti. Ma se pensiamo che la metà (549) è stata garantita da Devyne Rensch , unico rinforzo che abbia goduto di una buona considerazione tecnica, la realtà è che Ranieri ha bocciato quasi in toto il mercato di gennaio. I cinque nuovi arrivi, soprattutto da quando la Roma è stata eliminata dalle coppe, sono quasi usciti di scena: a parte il secondo portiere Gollini, che è ancora a zero presenze, tutti pensavano che avrebbero giocato di più. A cominciare dal terzino sinistro Salah-Eddine , acquistato per 8 milioni più 2 di bonus dal Twente ed escluso immediatamente dalla lista Uefa insieme al centrocampista francese Gourna-Douath, arrivato in prestito dal Salisburgo con diritto di riscatto fantascientifico (18 milioni): entrambi hanno giocato due sole partite da titolare, una anche in comune a Parma, per un totale di 3 apparizioni a testa in Serie A. Non sembrano sprovveduti, anzi hanno caratteristiche interessanti, ma per le necessità contingenti della squadra evidentemente sono giudicati dall’allenatore meno pronti e funzionali dei “vecchi”.

Un giocatore di passaggio

Su Salah-Eddine andranno fatte delle riflessioni, vista l’affidabilità di Angeliño come esterno sinistro, mentre Gourna-Douath tornerà sicuramente in Austria per essere magari smistato altrove. Di sicuro il loro impiego nelle ultime cinque partite di campionato sarà limitato se non nullo.

L'infortunio

Rensch, il primo degli acquisti in ordine cronologico, aveva invece cominciato bene. Subito titolare a Udine, pochi giorni dopo l’arrivo a Trigoria, ha giocato abbastanza spesso, sia in Italia sia in Europa, ma poi è stato bloccato da un infortunio muscolare. Al momento, con Saelemaekers titolare della fascia e Celik preferito come centrale difensivo di destra, deve recuperare posizioni nelle gerarchie di Ranieri. E’ stato comunque un investimento corretto, a pochi mesi dalla scadenza del contratto con l’Ajax. In futuro servirà alla Roma, essendo un 2003.

Meteora

Potrebbe essere già finita, viceversa, l’esperienza di Viktor Nelsson a Trigoria. L’infortunio a un piede riportato in allenamento lo ha già escluso dalle convocazioni per Roma-Verona. Non ci sarà neanche domenica a Milano. A fine stagione rientrerà al Galatasaray per fine prestito, dopo una sola partita da titolare: a Empoli. Gollini infine potrebbe restare: un vice Svilar è comunque indispensabile.