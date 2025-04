Roma, due ballottaggi in vista del match con l'Inter

A 48 ore dalla sfida contro l'Inter a San Siro, la Roma è scesa in campo a Trigoria in mattinata per la messa a punto in vista del match con i nerazzurri, che sarà importantissimo sia in chiave Scudetto, con Simone Inzaghi sulla graticola dopo i ko con Bologna e Milan, sia in chiave posizioni utili per un posto in Europa, con i giallorossi di Ranieri tornati in corsa grazie ai diciassette risultati utili ottenuti.