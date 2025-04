Dovbyk, con l'Inter serve il cacciatore di giganti di Spagna. In Italia mai decisivo con le big

A San Siro domani c'è in ballo tutto: lo scudetto, la Champions e anche qualche tabù che fatica ad infrangersi. Soprattutto in casa Roma dove Artem Dovbyk fin qui non è mai riuscito a segnare in uno scontro diretto, e quindi contro una big. Con le 11 firmate in A il centravanti ucraino ha portato 11 punti in più, ma contro le prime 9 della classifica ha all'attivo solo un rigore a Bologna. Anche nel derby Artem ha faticato molto, troppo. E ora Ranieri