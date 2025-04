Hummels e il caos sotto i post social, arriva la spiegazione inedita

Mats Hummels ha parlato al canale YouTube di Lega Serie A . L'occasione è stata propizia per parlare del suo utilizzo dell'ironia sui social, dato che i suoi post hanno spesso suscitato reazioni contrastanti: "Il senso dell’umorismo non è molto tollerato nel calcio moderno. Io continuerò a fare battute. Soprattutto prendo sempre con ironia la mia situazione personale. Mi è successo anche in Germania che le mie parole venissero volutamente fraintese per creare titoli. Non mi faccio condizionare".

Hummels e l'ironia sui social: "Credo faccia bene prendere certe cose con più leggerezza"

Hummels ha poi aggiunto: "Non è colpa mia se qualcuno rimane sconvolto. Credo che ci faccia bene prendere certe cose con più leggerezza. Continuerò ad essere così, perché è il mio modo di essere e di affrontare le situazioni. Se ogni tanto qualcuno interpreta negativamente, va bene. L’importante è che il mister, il club e i compagni capiscano il senso. Sono sicuro che lo capiscono sempre molto bene".

Hummels: "In città tutti sono tifosi della Roma"

Hummels ha tracciato un bilancio della sua esperienza di vita, da giocatore della Roma, a Roma: "Mi sono adattato bene. È stato un po' strano per i vari cambi di allenatore, prima di venire qui avevo parlato con De Rossi riguardo lo stile di gioco della Roma, poi con lui ho lavorato appena due settimane ed è arrivato Juric, con un gioco completamente diverso. Ranieri invece ha portato un'autorevolezza naturale, è tranquillo ed è una brava persona ma è anche duro quando necessario. Lo rispetto sempre, perché so che fa di tutto affinché la squadra sia vincente. L’unica cosa che all’inizio è stata un problema per me è stato il traffico. Era folle, ma alla fine mi sono abituato anche a quello. Mi sento davvero molto bene qui". Infine parla del legame tra squadra e tifosi: "Lo vedo ogni volta, al campo d'allenamento e allo stadio. Lo vedo in tutta la città. Tutti sono tifosi della Roma. Dico 'Forza Roma' o 'Daje Roma' a chiunque incontro per strada, quando sono in giro. Mi ricorda Dortmund, anche lì le persone sono molto passionali ed entusiaste per il calcio. Amo questa cosa, questa connessione tra i tifosi e il club".