Roma, i convocati per l'Inter: tre assenze per Ranieri

La corsa della Roma verso i piazzamenti europei riparte dal big match contro l'Inter , spostato a domenica alle 15 per i funerali di Papa Francesco . La squadra di Ranieri arriva a San Siro dopo i due pareggi contro Juve e Lazio e l'ultima vittoria casalinga contro il Verona. A -3 dal quarto posto e a cinque giornate dalla fine del campionato, i giallorossi sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ma Ranieri a Milano dovrà fare i conti con due assenze.

Roma, i convocati per il big match contro l'Inter

Oltre a Paulo Dybala, che ha finito anticipatamente la stagione, l'allenatore dei giallorossi non avrà a disposizione l'acquisto di gennaio Nelsson e Saul Abdulhamid: l'esterno saudita è tornato ad allenarsi in gruppo in settimana e lo staff non ha volto rischiarlo. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Ranieri:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Sangare;

Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé.