Roma, nuova occasione per Pellegrini: Ranieri lo mette dall'inizio contro l'Inter

Claudio Ranieri darà ancora fiducia a Lorenzo Pellegrini. Nonostante non abbia disputato una stagione esaltante, sarà lui a guidare la Roma al Meazza nel big match contro l'Inter capolista che deve voltare pagina in fretta per non farsi superare dal Napoli. Ma conta tanto anche per i giallorossi, con il quarto posto che vale la Champions distante solo tre punti. Il capitano sta vivendo la sua annata più difficile nella Capitale: è sceso in campo solo in quattro delle ultime dieci partite, senza giocare partite cruciali come le due con l'Athletic in Europa League e lo scontro diretto con la Juve, mentre nel derby con la Lazio è partito titolare ma non ha inciso ed è uscito dopo neanche un'ora.